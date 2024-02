Chi è stato eliminato? OSPITE LO CHEF MAURO ULIASSI Come detto, gli episodi di giovedì 22 febbraio " dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go "

Chi è Mauro Uliassi, chef del ristorante di Senigallia, ospite stasera a Masterchef (Di giovedì 22 febbraio 2024) Dall'olimpo gourmet d'Italia a Masterchef. Arriva nelle cucine del talent show culinario lo chef Mauro Uliassi, tra gli ultimi ospiti di quest'edizione. Anzi, per la precisione sono i concorrenti rimasti che andranno da lui, direttamente a Senigallia, in provincia di Ancona. Per la prima volta nella storia del programma, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, per i cuochi amatoriali si aprono le cucine di un ristorante con tre stelle Michelin e premiato con le tre forchette del Gambero Rosso, che Mauro gestisce con la sorella Catia. Gli aspiranti chef potranno quindi cucinare ai fornelli della prestigiosa insegna. Si preannuncia già come la prova in esterna più impegnativa ed emozionante.

