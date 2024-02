Chi è il nonno di Federico del GF

Tempo di lettura: < 1 minutoUn successo netto per il candidato outsider, in barba ai vertici romani del partito . Exploit di Marco Nonno , al ... (anteprima24)

Grande Fratello, Federico Massaro e il mistero del nonno: «Un pezzo importante dell'Italia». Ecco chi è: Io ho paura della superficialità. Se taccio è per non fare del male mi hanno insegnato ad essere umile, non voglio fare del male a chi me ne fa, ma cerco sempre di capire perché lo fa». Il nonno ...

Povero nonno Joe!: In fondo era questo il progetto di chi orchestrò l’elezione di Nonno Joe la volta scorsa. Sostituirlo a metà mandato con la Harris, perfettamente organica a ben determinati interessi finanziari. Solo ...