Chi è Eleonora Sesana, l'assistente personale di Fedez

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è l'assistentedi. È milanese, un master presso la 24ORE Business School e un passato come 'celebrities specialist' per Dolce e Gabbana.

MasterChef Italia 13, anticipazioni della semifinale: prova in esterna dallo chef stellato Uliassi: Nella serata di giovedì 22 febbraio 2024, gli aspiranti chef arrivati in semifinale a MasterChef Italia 13 andranno in esterna dallo chef stellato ... gazzetta

Intervista a Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere: Petrarolo, Galassi e Cecere, si sono riunite e dalla loro collaborazione è nato il nuovo brano "Sola tu mi vuoi". La nostra intervista. superguidatv

MasterChef Italia Sky e NOW, in 5 ancora in gara: chi accede alla serata finale : Cinque cuochi amatoriali in gara a MasterChef Italia: sono Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara. Mancano pochissime prove al traguardo finale, che ormai si intravede sempre più nitidamente ... digital-news