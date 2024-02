Chi è Eleonora Sesana | l’assistente personale di Fedez volata a Miami con il rapper prima della presunta rottura con Chiara Ferragni

Chi è Eleonora Sesana, l'assistente personale di Fedez

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Da quando, nelle scorse ore, Dagospia ha dato la notiziatracresce la curiosità circa gli aspetti e i dettagli più privaticoppia che finora non erano stati oggetto di grande attenzione. Come il profilo diche da qualche tempo segue ilnelle sue attività professionali e private, dagli impegni pubblici fino a quelli con i figli.ha seguito il suo assistito anche nel recente viaggio di lavoro a. In più di un’occasione l’artista ha cercato di riprenderla sui social, ma lei si è dimostrata sempre piuttosto riluttante all’idea di apparire in ...

Eleonora Sesana è l'assistente personale di Fedez . È milanese, un master presso la 24ORE Business School e un passato come 'celebrities specialist' per Dolce e ... (fanpage)

Schiva e riservata, Eleonora Sesana è l'ombra di Fedez per il quale lavora da alcuni anni in qualità di assistente personale (ilgiornale)

Eleonora Sesana, chi è l'assistente personale di Fedez che non ama apparire: Eppure da ore si fa un gran parlare di lei. Eleonora Sesana, l'assistente personale di Fedez, la figura ombra che lavora al fianco del rapper da diversi anni e che raramente si mostra sui social ... ilgiornale

Masterchef, la semifinale: Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara in sfida per un posto in finale. Stasera Uliassi e Senigallia in vetrina: Siamo alle battute finale. Sono cinque gli aspiranti chef ancora in gara che questa sera , giovedì 22 febbraio,si sfideranno per conquistare un posto alla finale di Masterchef: Antonio, Eleonora, ... corriereadriatico

Masterchef, la semifinale: Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara in sfida per un posto in finale. Chi sono: Ecco chi è stato eliminato Cinque cuochi amatoriali in gara a MasterChef Italia: sono Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara. Mancano pochissime prove al traguardo finale, che ormai si intravede ... leggo