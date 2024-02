Chi è Aurora Giovinazzo | vita privata | fidanzato e carriera dell’attrice

chiedendo a chi se la sentisse di tagliare una che ha riunito un gruppo di donne a Oggi è un Maria Chiara Giannetta , Matilde Gioli , Aurora Matilde Gioli , Aurora Giovinazzo , Ludovica Martino ,

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Govanissima attrice romana, Auroraè una vera promessa del cinema italiano. Dal suo debutto nel grande schermo nel 2011 con il film Immaturi, ha lavorato in lavorato in film di successo, tra cui Freaks Out, diretta da Gabriele Mainetti, con cui è presente tra i candidati del premio David di Donatello 2022 come miglior attrice protagonista. Il 2021 ha visto Auroranel ruolo di protagonista in “Freaks Out”, film diretto da Gabriele Mainetti che l’ha proiettata ancora di più sotto i riflettori. Interpretando Matilda, un personaggio affascinante con poteri elettrici, Aurora ha dimostrato una maturità e una profondità interpretativa che hanno impressionato pubblico e critica. Ambientato nella Roma del 1943, il film racconta la storia di quattro amici e delle loro avventure in una città segnata dalla guerra, sottolineando il ...