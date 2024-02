Chi canta più forte? Tifosi azzurri primi in classifica | raggiunti i 103 3 decibel in Napoli-Barcellona 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Continua la misurazione in giro per gli stadi italiani di “Chipiù forte?” il contest lanciato da Superscommesse che decreterà la tifoseria che intonerà più forte l’inno della propria squadra del cuore. Nella giornata di ieri, il team ha fatto il suo ingresso allo Stadio Maradona per misurare la potenza canora della tifoseria partenopea, già eletta “miglior urlatrice”della scorsa campagna “Urlo Champions”. Tra i numerosi cori registrati, uno in particolare ha letteralmente fatto impazzire il fonometro: “alé alé“, che ha raggiunto un picco di 103.3. Ma come cambia, ora, laprovvisoria della challenge? Chi: supporterin testa alla, ma la ...