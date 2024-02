Chemsex, al via le riprese del docu-film sulla droga dello stupro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In questi giorni è stato annunciato il via alledi un nuovoche vuole indagare nel torbido mondo della, prendendo come spunto di partenza la storia che ha visto protagonista Alberto Genovese con i tristemente noti festini a luci rosse a Terrazza Sentimento a Milano. L’inchiesta – dal titolo ‘’ – è una produzione originale Sky Crime realizzata da Darallouche per A+E Networks Italia. I tempi previsti per il rilascio sono previsti per l’autunno 2024, in esclusiva su Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass) e in streaming su NOW. Daniele Giuliani – Senior Director Programming and Acquisition A+E Networks Italia – ha annunciato il progetto sottolineando l’urgenza di porre attenzione su questo drammatico fenomeno che sta ...

Chemsex, al via le riprese del docu-film sulla droga dello stupro: In questi giorni è stato annunciato il via alle riprese di un nuovo docu-film che vuole ... L’inchiesta – dal titolo ‘Chemsex’ – è una produzione originale Sky Crime realizzata da Darallouche per A+E ... quotidiano

Importer of chemsex party drug GBL jailed after stashing illegal substance in North Circular storage units: A businessman who stashed large quantities to drugs in rented storage containers off the North Circular as he supplied party drugs to London’s chemsex scene has been jailed for 11 years. Afshin ... ca.news.yahoo

“Pensati Sexy” e “Chemsex”, le facce delle donne in tv: Donne protagoniste sul piccolo schermo. Nel bene e nel male. Da una parte la storia di Maddalena, dall'altra quella del caso Genovese ... metronews