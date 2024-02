Chelli | la voce ritrovata Massa rende omaggio al suo grande scrittore | Unico nell’Ottocento

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un convegno a 120 anni dalla morte vuole far conoscere più profondamente la figura di Gaetano Carlo(1847-1904), intellettuale, giornalista emassese che si trasferì nel 1874 a Roma ed è autore di un romanzo che probabilmente merita una maggiore centralità nella storia della letteratura italiana: “L’Eredità Ferramonti: vita romana” (1884) dal quale nel 1976 il regista pistoiese Mauro Bolognini trasse l’omonimo film con Anthony Quinn, Gigi Proietti, Fabo Testi e soprattutto due interpreti femminili che vennero premiate a Venezia, Dominique Sanda, e ai Nastri d’Argento, Adriana Asti. La sua città omaggiacon una conferenza rivolta alle scuole (ore 10,30 in Palazzo Comunale) e un convegno alle 17 presso le Stanze del Teatro Guglielmi. Moderatore della giornata è Paolo Giannotti, studioso dello ...

Nella nona di andata del campionato della Lega della Spezia e della Valdimagra. Real Dlf, Muggiano e Picchi ok (247.libero)

Una voce per Giacomo, torna il concorso organizzato dalla parrocchia di Sasso Morelli: U n appuntamento immancabile anche quest’anno è Una voce per Giacomo, il concorso canoro dedicato alla memoria di Giacomo Chelli (nella foto), il ragazzo di 15 anni volato in cielo nel 2017 a causa di ... ilnuovodiario