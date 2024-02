Che gaffe per Bella Thorne e Rose Villain alla Milano Fashion Week | stesso abito | stessa passerella

Gaffe per Fiorello - che mostra per sbaglio il numero di telefono di Lorella Cuccarini in diretta - Ci è cascato di nuovo Fiorello e dopo Alessia Marcuzzi, ha mostrato in diretta anche il numero di Lorella Cuccarini L'articolo Gaffe per Fiorello, che mostra per ... (novella2000)

“Solo a lei poteva capitare”. Angelina Mango ad Affari tuoi - che gaffe : imbarazzo per Amadeus - La pausa sanremese è finita e Affari tuoi è tornato in tv per la gioia del pubblico di Rai1 che ogni sera segue il game show condotto da Amadeus. Amadeus che è reduce ... (caffeinamagazine)