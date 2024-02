Chat GPT ha avuto un ictus | risposte senza senso | l' intelligenza artificiale deraglia ed è mistero

(Di giovedì 22 febbraio 2024)GPT, il software sviluppato da OpenAI che a qualsiasi tipo di domanda fornisceelaborate da unbot, sarebbe andato in tilt nelle scorse ore. Diversi utenti hanno segnalato l'anomalia sui social. Secondo le varie testimonianze, il robot a un certo punto avrebbe iniziato a dareincoerenti, a volte mescolando più lingue, come l'inglese e lo spagnolo, oppureprive diperché fatte di parole inesistenti. In alcuni casi, sarebbero comparse anche delle emoji del tutto casuali o frasi ripetute decine di volte. "Sembra di parlare con qualcuno che haun", ha scritto qualcuno. Dopo essere stati informati dell'anomalia, OpenAI ha pubblicato sul proprio sito un “incident report”, cioè un documento che attesta ...

