Cavriago | denunciato per la videochiamata alla moglie

CAVRIAGO (Reggio Emilia) - Dopo essere stato condannato a 2 anni e Emilia) - Dopo essere stato condannato a 2 anni e 10 mesi per Ergo, per averla violata il 43enne è stato denunciato.

(Di giovedì 22 febbraio 2024)(Reggio Emilia), 22 febbraio 2024 – Condannato a due anni e 10 mesi per maltrattamenti in famiglia, probabilmente riteneva di aver "saldato" il debito con la giustizia, non considerando più attuale la misura cautelare dell'allontanamento dcasa familiare, divieto di avvicinamento e di contattaree figlio a cui era sottoposto da undici mesi. E così si è sentito libero di videochiamare lavia WhatsApp informandola di tale convinzione, oltretutto in modo minaccioso. La donna, comprensibilmente preoccupata, si è rivolta ai carabinieri di, i quali hanno verificato la violazione del provvedimento del giudice, in vigore fino all’estate dell’anno prossimo. L’uomo, un 43enne residente nel Reggiano, è statomagistratura, con il ...