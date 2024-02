Cavolo rosso, come prepararlo crudo o cotto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Avete mai assaggiato il? Questo ortaggio, tipico della stagione invernale, spicca tra gli altri per il suo colore viola molto intenso: non è solo ricco di importanti proprietà nutrizionali e di benefici per l’organismo, ma è anche una vera bontà. Basta – ovviamente – saperlo presentare in tavola nel modo giusto. Scopriamo insieme quando mangiarloe tutti i modi per cucinarlo. Cos’è ilIl, chiamato ancheviola per via del suo colore, è una varietà di ortaggio appartenente alla specie Brassica oleracea, ovvero la famiglia dei cavoli. Si tratta di una pianta biennale coltivata in molte zone d’Italia: ha origine nella regione mediterranea, dove era diffusa già in epoca romana. Oggi è un prodotto che trova ...