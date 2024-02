Catania | uccide la zia dandole cibo solido | “Doveva sembrare morte naturale”

Catania, uccide la zia dandole 'cibo proibito' per ottenere eredità: arrestata

(Adnkronos) – Una donna di 80 anni sarebbe morta per essere stata indotta da una pronipote a ingerire del cibo solido che l’anziana non avrebbe dovuto ...

Anziana morta avvelenata, la nipote si dichiara innocente: CATANIA – Si dichiara innocente Paola Pepe, la 58enne accusata di aver ucciso la prozia di 80 anni per impossessarsi dell’eredità. L’indagata, adesso ai domiciliari, ha raccontato la sua versione del ... newsicilia

Catania, via libera ai solarium comunali: dove saranno installati: Il Comune di Catania ha dato il via libera per l'installazione dei solarium in città: ecco quali saranno e dove verranno posizionati. catania.liveuniversity

Uccide la zia con cibo proibito per l'eredità, arrestata: CATANIA, 22 FEB - Avrebbe provocato la morte di una prozia di 80 anni, facendole ingerire del cibo che la donna non avrebbe dovuto mangiare dovendosi alimentare solo di omogeneizzati, facendo ... necrologie.messaggeroveneto.gelocal