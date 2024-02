Cascina, convenzione tra Comune e Università per un tirocinante informatico

(Di giovedì 22 febbraio 2024)22 febbraio 2024- È stata stipulata unadi tirocinio tra il Dipartimento di Informatica dell’di Pisa e ildi. Il tirocinio avrà come oggetto l’acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico dele ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra i due enti. “Questaper i tirocini prosegue e consolida il rapporto con l’di Pisa – spiega Claudio Loconsole, assessore all’istruzione e all’innovazione con delega ai rapporti con l’– e permette alle studentesse e agli studenti universitari di svolgere attività al ...

