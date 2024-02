Casa spaccata dopo la puntata del GF | Massimiliano prende una drastica decisione

Spaccata dal parrucchiere, ladri nel salone Remaschi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Al termine delladi ieri del Grande Fratello insi è tornato a respirare un clima piuttosto teso. Soprattutto i veterani hanno mostrato un certo malcontento per alcune cose che sono accadute.Varrese ad esempio, si è reso protagonista di uno sfogo, al termine del quale ha manifestato una presa di posizione ben precisa. Vediamo cosa è successo. Tensioni al GF:VarreseunaLa finale del GF si avvicina, e a molti concorrenti pare stia iniziando a tremare un po’ la terra sotto i piedi. Giunti a questo punto, infatti, tutti desiderano arrivare in finale e, perché no, riuscire ad aggiudicarsi la vittoria. Questo, dunque, sta spingendo soprattutto quelli che hanno iniziato il percorso nelladall’inizio ad avere ...

Dl elezioni, maggioranza spaccata: respinto l'emendamento leghista sul terzo mandato: L'emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i presidenti delle Regioni è stato respinto. In commissione Affari costituzionali del Senato, dove il provvedimento è all'esame, si sono ... tgcom24.mediaset

Mamma chiusa sul balcone e figli piccoli in casa, intervento dei vigili del fuoco: Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata del 21 febbraio in via Rogerio a Piacenza per correre in aiuto di una donna rimasta chiusa fuori di casa, sul balcone ... hanno dovuto arrampicarsi sul ... piacenzasera