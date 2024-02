Carrara, incidente sul lavoro: grave un operaio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ancora unsulin Toscana oggi, 22 febbraio 2024. Un uomo è rimasto feritomente stamattina in un'azienda ad Avenza, frazione di(Massa) che si occupa die leghe L'articolo proviene da Firenze Post.

Nuovo infortunio sul lavoro in Toscana oggi, 16 dicembre 2023. Stamattina in una cava di marmo a Carrara un operaio di 36 anni è rimasto ferito a un piede riportando ... ()

Carrara, incidente sul lavoro: operaio colpito al volto in una fabbrica di metalli. E’ grave: CARRARA – Ancora un grave incidente sul lavoro in Toscana oggi, 22 febbraio 2024. Un uomo è rimasto ferito gravemente stamattina in un’azienda ad Avenza, frazione di Carrara (Massa Carrara) che si ... firenzepost

Incidente sul lavoro: uomo colpito al volto da un gancio. In ospedale con l’elisoccorso: Carrara, 22 febbraio 2024 – Incidente sul lavoro in un’azienda a Carrara dove un uomo è stato colpito al volto da una sorta di gancio. E’ accaduto questa mattina, 22 febbraio, intorno alle 10 in viale ... lanazione

Incidente sul lavoro a Carrara: grave un operaio: Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina in una ditta di Carrara. Un uomo risulta gravemente ferito. E' stato portato in codice rosso con elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di P ... noitv