Maxi sequestro 'carnevalesco' per le Fiamme Gialle ravennati. Nell' in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale, hanno attuato

Carnevale, maxi sequestro della Guardia di Finanza: 40mila i prodotti non sicuri (Di giovedì 22 febbraio 2024) Ravenna, 22 febbraio 2024. Sono circa 40mila i prodotti non sicuri (alcuni dei quali destinati all’utilizzo da parte di minori) nonché circa 600 quelli recanti marchi e/o segni distintivi contraffatti e/o mendaci, per un valore complessivo stimato in circa 10mila euro, sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza di Ravenna in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. Un’attività di controllo rivolta in maniera specifica al riscontro del rispetto delle normative poste a tutela della sicurezza dei prodotti e della proprietà industriale e intellettuale. In particolare, le attività hanno permesso di ritirare dal mercato articoli di bigiotteria, piccola pelletteria, prodotti cosmetici e ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di giovedì 22 febbraio 2024) Ravenna, 22 febbraio 2024. Sono circanon(alcuni dei quali destinati all’utilizzo da parte di minori) nonché circa 600 quelli recanti marchi e/o segni distintivi contraffatti e/o mendaci, per un valore complessivo stimato in circa 10mila euro, sottoposti adalladidi Ravenna in occasione dei festeggiamenti per il. Un’attività di controllo rivolta in maniera specifica al riscontro del rispetto delle normative poste a tutelasicurezza deiproprietà industriale e intellettuale. In particolare, le attività hanno permesso di ritirare dal mercato articoli di bigiotteria, piccola pelletteria,cosmetici e ...

