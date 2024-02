Cappotto per la Lega. Meloni e Tajani affondano Salvini sul terzo mandato (di F. Olivo)

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La conta in Commissione sulla norma per i governatori restituisce questi numeri: 16 voti contrari, 4 favorevoli, un astenuto. In definitiva, al blitz leghista pro-Zaia si accodano solo i renziani. Per la, però, la partita non è chiusa

