Capocannoniere Valoti | il trecante» nerazzurro Il numero 27 con il fiuto per il gol

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A un passo dalla doppia cifra e con la possibilità di ritoccare il proprio record personale di marcature: il Pisa si gode Mattia, un po’ a sorpresa – ma neanche troppo, scorrendo le statistiche delle sue ultime stagioni in Serie B –della squadra e tra le prime bocche da fuoco in tutto il torneo. Per il27 possiamo utilizzare un neologismo coniato da Carlo Ancelotti diversi anni fa, quando ancora allenava il Milan e in rosa aveva la fortuna di disporre delle qualità di Ronaldinho: "". Mattiaha la struttura fisica, la visione di gioco e la qualità tecnica per svariare su tutto il fronte della trequarti offensiva: accanto a queste abilità, l’ex Monza e Spal abbina unper il gol che gli consente di avere numeri da seconda punta di ...

