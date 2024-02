Capo Cia Burns sarà a Parigi per colloqui su accordo a Gaza

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il direttore della Cia Billsi recherà adomani percon funzionari del Qatar, egiziani e israeliani per discutere unsugli ostaggi. Due fonti hanno detto ad Axios cheparteciperà ai, con gli Stati Uniti che puntano a unprima del Ramadan, che inizierà tra meno di tre settimane. Il punto critico - scrive Axios - è il numero di prigionieri palestinesi che verranno rilasciati e come verrà determinata la lista. La stessa fonte conferma che una delegazione di Hamas è arrivata ieri al Cairo percon funzionari dell'intelligence egiziana sul possibilesugli ostaggi.

