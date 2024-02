Capelli da sfilata | quali sono gli strumenti immancabili di ogni backstage?

Capelli da sfilata: piastre e phon per una piega perfetta

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le sfilateportatrici di grandi tendenze beauty. Dal trucco ai, che si mostrano con tagli inediti e tavolta sperimentali e pieghe ineccepibili. Per realizzare la piega perfetta pershow, citecnologiche presenze preziose inglidi piega di ultima generazione. Dal phon leggerissimo ed ergonomico alla piastra sempre più intelligente.da: le tendenze Moltidi calore utilizzati neidelle sfilatestati creati apposta per gli hairstylist professionisti. Per chi ricerca la ...