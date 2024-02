Cantieri stradali a Decima su via Pioppe e via Cento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Da lunedì scorso, a San Matteo della, sono iniziati alcuni interventi di manutenzione stradale nel centro della frazione. I lavori interessano un tratto di viaa partire dall’intersezione con via degli Olmi e per circa 40 metri in direzione via degli Aceri. Si procederà prima alla manutenzione delle sponde del canale e quindi al ripristino dell’asfalto. Terminato l’intervento in via, il cantiere si sposterà su via, in prossimità della rotatoria del Chiesolino, dove è in programma il tombamento del canale nel tratto tra la rotonda e via Poggeschi. In entrambi i casi, durante i lavori, la circolazione dei veicoli avverrà a senso unico alternato. E sul tema, è stato disposto dal Comune l’abbassamento del limite di velocità ai 70 chilometri orari in via Bergnana, tra le vie dei Martiri e ...