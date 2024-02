Cannavaro durissimo | preso di mira l’azzurro | “Deve portare rispetto”

Il club toscano non ci sta e pubblica un durissimo comunicato ammette di aver commesso un grosso errore: Quando ho preso c'era un'finestra invernale si fa avanti il Tianjin di Fabio Cannavaro che

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo Napoli-Barcellona, arrivano le dichiarazioni di Fabio, abbastanza discordante sul comportamento del. Le parole. Il pareggio ottenuto dal Napoli contro il Barcellona ha portato un po’ di respiro all’interno di un ambiente che ne aveva disperatamente bisogno. Gli ultimi risultati negativi avevano infatti leggermente minato la serenità di una piazza alle prese con numerose batoste da inizio stagione, e ora tornata a vedere una luce di speranza con mister Calzona in panchina. Quest’ultimo dovrà ora dimostrare nelle prime uscite in campionato quanto apporto potrà donare a questa squadra, con la collaborazione di un gruppo ancora alle prese con qualche scoria negativa. Lo sa bene Khvicha Kvaratskhelia, cui gesto di stizza dopo la sostituzione non è passato inosservato neanche agli occhi di un poco permissivo ...

Corbo durissimo: "Come hanno fatto ADL, Spalletti e Giuntoli a demolire una potenza come il Napoli": "Come può presentarsi in Champions così lacerata e con il terzo allenatore assunto il giorno prima la squadra campione d’Italia" “È sceso il buio troppo presto sul Napoli. In notti come questa ci si ... tuttonapoli

Fedele su Fabio Cannavaro: "Anche Ancelotti e Lippi furono esonerati a inizio carriera": Lo storico procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Pianetaserieb.it tornando sulle voci che volevano Fabio Cannavaro nel mirino del Bari per il post Marino che ave ... tuttonapoli

IL MINISTRO - Abodi: "Sono stato al Centro Paradiso, grazie a Fabio Cannavaro la casa del Napoli di Maradona avrà una nuova vita": "Il Centro Paradiso è stata la casa del Napoli di Maradona e dei suoi compagni di squadra 2 volte Campioni d’Italia - fino a 20 anni fa... poi l’abbandono. Oggi l’ho visitato insieme a Fabio Cannava ... napolimagazine