Cannabis a scuola | il 30% degli studenti ne fa uso | con gravi danni all’intelligenza

alle 18 , nel polo universitario di via Tomadini 30 (Aula 3). Mariarosaria Valente , direttrice della Scuola di specializzazione ricercatore in Psichiatria dell'Ateneo, parlerà di ' Cannabis,

La cannabis salverà la Germania Da aprile può essere legale: Ci sono poi tutte una serie di limitazioni presenti nella legge sulla cannabis che presto sarà votata in Germania. I club non saranno attivi durante il giorno e non potranno avere luogo in prossimità ... money

De Lillo (Omceo Roma): “Il 30% degli studenti delle scuole superiori ha usato cannabis durante l’anno”: ROMA – ‘La cannabis è estremamente diffusa: sembra infatti che in quest’ultimo anno circa il 30% dei nostri studenti delle scuole superiori sia venuto in contatto proprio con questa droga. Un fatto ... dire

In Parlamento la nuova legge sulla cannabis: la Germania liberalizza le droghe leggere: Germania paese capofila nella liberalizzazione della cannabis. Cosa propone la nuova legge e quali sono le libertà concesse. cronacalive