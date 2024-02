Cane non mangia cane | l' ultimo insulto di Roberto Saviano a Giorgia Meloni

Cibo per cani fatto in casa: alcune ricette | Non sprecare

(Di giovedì 22 febbraio 2024) No,non si lascia sfuggire nessuna occasione per dar contro. Una costante, un ritornello, un disco rotto. E l'ultima di queste occasioni gliela fornisce Vincenzo De Luca, il governatore Pd della Campania, che si è speso in inqualificabili insulti contro il premier e contro Fratelli d'Italia, in un crescendo che, per ovvie ragioni, ha innescato grossa polemica. Dopo gli insulti rivolti al partito, De Luca è stato infatti "pizzicato" anche in un fuorionda in cui, rivolgendosi in ipotesi a, affermava: "Lavora tu, str***!". Parole a cui il presidente del Consiglio ha replicato con stile: "Faccio arrabbiare qualche governatore? E chi se ne frega!". Sullo sfondo lo stop al terzo mandato su cui FdI non ha intenzione di retrocedere. Ecco, su queste basi, sui suoi ...

Ravenna, 20 febbraio 2024 - Che in città sia necessario raccogliere la pupù del cane non è certo una novità: i proprietari dei quattrozampe lo sanno e - ... (ilrestodelcarlino)

Fu ridotta in fin di vita dai rottweiler: «Salva per miracolo, il dolore resta». Il proprietario ora istruttore: «Tutto succede in un attimo» continua, spiegando di essere riuscita a spinger via l’anziana, prima di essere afferrata ai due lati dai cani. «Mi hanno trascinato per 50 metri e da lì l’inferno. Io non ... ilpiacenza

Paura a Crotone: donna azzannata dal suo rottweiler nel giardino di casa: è accorso portando via il cane che continuava a morderla. La vittima è stata trasportata al presidio ospedaliero in codice rosso e sottoposta ad intervento per ricucire le ferite. Ha, inoltre, ... strettoweb

Qualcuno ha preso Tappi: il coniglietto della 16enne con la sindrome di Asperger. "Ci aiutate a ritrovarlo": Ogni volta dovevamo sempre fare i vari percorsi a ritroso finché non lo ritrovavamo. Aggiungo un’informazione se può essere utile: su un braccino del coniglio io avevo cucito una piccola pezza, dopo ... giornalelavoce