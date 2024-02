Cane di Biden ha morso uomini del Secret Service in 24 occasioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Commander, il pastore tedesco di Joe, haglidelin almeno 24alla Casa Bianca e altrove. Lo rivelano documenti interni dell'USSS di cui la Cnn ha preso visione. Il numero non include gli incidenti che sono stati segnalati dall'amministrazione e che hanno portato la famiglia presidenziale ad allontare ildalla residenza. Le carte rivelano quanto la situazione fosse diventata un serio problema per le centinaia di agenti e altri dipendenti che si occupano di, tanto che ila un certo punto è stato costretto a cambiare tattica in presenza di Commander. "L'ordine è lasciare più spazio al", si legge in uno dei documenti interni. Un ...