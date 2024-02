Cancro al pancreas metastatico | nuovo farmaco aumenta sopravvivenza

Tumore al pancreas metastatico, il nuovo farmaco riduce il rischio di morte. «È il primo per un trattamento di

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Spesso diagnosticato in fase avanzata, l’adenocarcinoma delè un tumore a prognosi infausta e severa che colpisce, in Italia 14.500 persone l’anno. Recentemente autorizzato alla rimborsabilità dall’Agenzia del(Aifa), l'irinotecano liposomiale pegi

