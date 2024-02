Cancro al pancreas metastatico | nuovo farmaco aumenta sopravvivenza

Tumore al pancreas metastatico, il nuovo farmaco riduce il rischio di morte. «È il primo per un trattamento di

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Spesso diagnosticato in fase avanzata, l’adenocarcinoma delè un tumore a prognosi infausta e severa che colpisce, in Italia 14.500 persone l’anno. Recentemente autorizzato alla rimborsabilità dall’Agenzia del(Aifa), l’irinotecano liposomiale pegilato (Nal-Iri) basato su nanotecnologia rappresenta, per i pazienti condelin fase metastatica – riporta Servier in una nota – il primo e unicoapprovato per trattamento di seconda linea che garantisca un continuum of care con vantaggi significativi in termini di. “Il tumore delè molto insidioso nella sua manifestazione clinica, poiché i sintomi sono spesso atipici, aspecifici e comuni a patologie di grandissima frequenza – spiega Michele ...