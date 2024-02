Can Yaman pronto ad impersonare Sandokan, la grande scommessa del divo turco

Can Yaman pubblica un contenuto inaspettato su Instagram. Il divo turco passeggia per Roma come un turista, poi dà qualche anticipazione su Sandokan. (comingsoon)

Beatrice Luzzi: “Nuovi ingressi Non ce la faccio più”/ Poi “scivola” sul nome di Can Yaman: il video virale: Ma il video delle sue lamentele è diventato virale anche per un divertente scivolone sul nome di uno dei più celebri e amati attori turchi degli ultimi tempi: Can Yaman. Beatrice Luzzi, in un video ... ilsussidiario

DayDreamer (Erkenci Kus) con Can Yaman e Demet Ozdemir arriva in Francia con il titolo “Une Vie Rêvée”: Erkenci Kus ovvero la serie turca conosciuta in Italia con il titolo “DayDreamer – Le Ali del sogno” con Can Yaman e Demet Ozdemir arriva finalmente in Francia dove si chiamerà “Une Vie Rêvée“. Una ... notizieweblive

Il dimagrimento di Can Yaman stupisce i follower, ecco le foto dopo aver perso dieci chili: Can Yaman ha tranquillizzato tutti dicendo che è seguito da professionisti e oggi può dirsi “sano, ringiovanito, disintossicato”, ma soprattutto è molto soddisfatto di come sta affrontando questa ... rds