“Camilla cacciò via Harry dopo mezz’ora di visita a Carlo”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) –concesse amezz'ora soltanto per faral padre, subitola diagnosi di cancro ricevuta da re, mandandolo via da Clarence Housesoli 30 minuti e intimandogli di non tornare più. Lo scrive RadarOnline citando una fonte reale che avrebbe parlato con il National Enquirer, secondo cui la