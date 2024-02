Cameriera mostra i tavoli lasciati sporchi dai clienti al ristorante | ma c’è chi la critica | “Non volete fare il vostro lavoro e vi aspettate anche una grossa mancia?”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nonostante molti pensino che ‘sia il loro‘, è molto spesso apprezzato se, dopo un pranzo o una cena, venga lasciato il tavolo della consumazione un minimo ordinato. Sulla questione si è dibattuta Sach, unache si è sfogata su TikTok dopo aver visto in che condizioni hanno abbandonato ilno del locale alcuni. Nella breve clip pubblicata la ragazza, con espressione disgustata, si domanda: “Perché la gente, adulta, lascia icosì dopo aver mangiato al? Che cosa vi hanno insegnato, crescendo? Lascereste il tavolo così a casa dei vostri genitori?“, ha indirettamente chiesto nel contenuto. Diversi camerieri apprezzano quando isovrappongo i piatti, in modo tale da facilitare loro il ...

“Bevande gratis al ristorante, ma poi la cameriera mi ha rubato i soldi dalla carta di credito per avere la mancia. Così sono stata truffata”: È successo invece proprio questo a Sunny, una ragazza americana che, in un video diventato virale su TikTok, ha raccontato del trucco utilizzato da una cameriera per guadagnare qualche soldo in più a ... ilfattoquotidiano

"Michele Pellegrino. 1967-2023", una mostra a Torino celebra lo sguardo del fotografo cuneese: “Michele Pellegrino. Fotografie 1967-2023”. É il titolo della mostra dedicata al fotografo cuneese Michele Pellegrino in corso a CAMERA - Centro per la Fotografia Italiana, promossa da Fondazione CRC ... cuneodice

A Torino una mostra-omaggio al fotografo cuneese Michele Pellegrino: L’esposizione, promossa da Fondazione CRC e Camera, apre oggi. Previsto ingresso gratuito per i residenti in provincia di Cuneo ... cuneodice