Calzona si sbraccia poco e mostra una certa eleganza con la tuta La tuta devi saperla portare

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il giorno di Napoli-Barcellona prendo un treno che va da Napoli a Venezia, questa la dice lunga sulla stagione, sullo stato delle cose e anche sul fatto che a volte – Barcellona o meno – la gente tiene da fare. La gente che in questo caso sarei io. Il treno, tarda mattinata di mercoledì, è pressoché vuoto e così resterà fino a Venezia. Capisco che da Napoli, il giorno di un ottavo di Champions League, chi può non si muove, ma gli altri? Nessuno sale a Termini, a Tiburtina, a Santa Maria Novella, a Bologna, a Rovigo (ebbene sì), a Padova, a Mestre. Mah. Il giorno di Napoli-Barcellona arrivo a Venezia, vado a casa, è ancora pomeriggio, faccio delle cose, ceno, controllo le formazioni, ascolto qualche frammento delle dichiarazioni didel giorno prima, guardo su Instagram dei video già montati con la sua voce doppiata tipo Savastano in Gomorra, o da tamarro ...

Monza Milan, Serena: «Izzo Appena sfiorato, premiata una furbata»: Le parole di Aldo Serena sul cartellino rosso di Jovic per la manata contro Izzo in Monza-Milan: «Lo ha appena sfiorato» Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Aldo Serena è tornato sul corpo a corp ... calcionews24

GeVi Napoli, tutti i protagonisti del trionfo in Coppa Italia: Al termine della finale dell Final Eight di Torino 2024, il coach della GeVi Napoli, Igor Milicic, ha celebrato la grande impresa della sua squadra: "Sembra un po' la storia di Cenerentola, perché è ... informazione

Finale pazzo a Monza: il Milan riprende i brianzoli da 0-2 a 2-2 in dieci, poi perde 4-2: Posticipo folle tra Monza e Milan, che vede i brianzoli imporsi nei minuti di recupero 4-2. Il turnover di Pioli in vista in vista dell'Europa League non paga. L'inerzia del match cambia al 43' quando ... tuttonapoli