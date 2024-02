Calhanoglu | 'Sono io il miglior regista | più di Rodri e Kroos Futuro? Voglio restare e l'ho detto | poi decide l'Inter'

Le parole di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell'Inter, sulla sua esperienza in nerazzurro. I dettagli Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Dazn della sua stagione. MIGLIORI REGISTI AL MONDO

Calhanoglu : «Io il numero uno e c’è un motivo! All’Inter sono rinato» - Hakan Calhanoglu si è concesso a Dazn in un’intervista molto bella sul suo ruolo, ma anche sul suo amore verso l’Inter. Il turco a tutto tondo. AUTOSTIMA ? Calhanoglu ... (inter-news)

Calhanoglu : «Tutti ridevano - ma sono il miglior regista al mondo» - Le parole di Hakan Calhanoglu , centrocampista turco dell’Inter, sulla sua esperienza in nerazzurro. I dettagli Hakan Calhanoglu , centrocampista dell’Inter, ha ... (calcionews24)

Calhanoglu: «Tutti ridevano, ma sono il miglior regista al mondo»: Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter ... In terza posizione scelgo Toni Kross e in seconda Rodri. Nel gradino più alto ci sono io». MIGLIORE AL MONDO – «Perché i gol e quello che faccio non li ... calcionews24

INTER - Calhanoglu: "Sono tra i primi 5 registi al mondo, non temo nessuno": Sono azioni che proviamo in allenamento, conosciamo le nostre qualità." Infine Calhanoglu esalta Pirlo: "Pirlo è il mio idolo, lo conosco bene. Mi piaceva il modo in cui giocava, il suo atteggiamento ... napolimagazine

CALHANOGLU: "NO ALL'ARABIA, L'INTER SA COSA VOGLIO": Intervistato da Dazn, Hakan Calhanoglu ha parlato anche del suo futuro tra la corte dell'Arabia Saudita e la voglia di restare in nerazzurro. "Ho ... sportmediaset.mediaset