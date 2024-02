Calhanoglu | 'Sono il miglior regista | più di Rodri e Kroos Futuro? Io voglio restare | ma decide l'Inter'

Hakan Calhanoglu : “Sono il numero 1 dei registi in questo momento. Dopo di me Rodri e Kroos” - L’autostima di Hakan Calhanoglu è al top. “Mesi fa ho affermato di essere tra i primi 5 registi al mondo e nessuno mi ha creduto. Ma io credo in me stesso, conosco le ... (sportface)

Zazzaroni : «Fra Inter e Juventus ci sono 10 punti! Calhanoglu o asteroide» - Zazzaroni preferisce Calhanoglu come migliore in campo in Inter-Juventus. Il direttore del Corriere dello Sport, in collegamento per Pressing Serie A su Italia 1, trova ... (inter-news)