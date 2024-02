Calhanoglu meglio di Rodri? Dati a confronto | quante sorprese!

Calhanoglu si ritiene migliore di Kroos e Rodri: 'Conosco le mie qualità'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Hakandichiara di considerarsidi, in un’intervista a “DAZN”. E inon smentiscono il numero 20 dell’Inter. Qui vediamo unanalitico, grazie al supporto di FootData. NUOVA CONSAPEVOLEZZA – In queste ore fanno discutere alcune dichiarazioni di Hakanin un’intervista con DAZN. Nello specifico, a creare scalpore è il passaggio in cui il numero 20 dell’Inter afferma di sentirsi il miglior regista del mondo. Davanti a colleghi del calibro didel Manchester City, Enzo Fernandez del Chelsea e Joshua Kimmich del Bayern Monaco. Un’affermazione apparentemente forte, ma che in realtà è intrisa di sana presunzione. O, di grande auto-consapevolezza da parte di. Che fino a ...

