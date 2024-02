Calhanoglu | «Io il numero uno e c’è un motivo! All’Inter sono rinato»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Hakansi è concesso a Dazn in un’intervista molto bella sul suo ruolo, ma anche sul suo amore verso l’Inter. Il turco a tutto tondo. AUTOSTIMA ?si sente iluno: «Mesi fa nessuno credeva quando ho detto di essere tra i migliori registi, ma io credo in me stesso e non ho paura di nessuno. Cinque registi da 1 a 5? Toni Kroos lo metto 3; Enzo Fernandez 5, Rodri 2, Kimmich 4, Calha 1. Mi sento iluno perché i gol che faccio io loro non li fanno. Se cercate i gol che ho fatto,tutti da fuori area e mai da dentro.difficili questi gol, gli altri non li hanno fatti. Gli avversari giocheranno contro di me uno contro uno, come a Roma. Ma grazie a Miki e Barella possiamo creare sempre spazi. In fase difensivacresciuto, c’è ...