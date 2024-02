Calendario Superbike | orari GP Australia 2024 | programma prove libere 23 febbraio | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ci siamo! Scatta ufficialmente il Mondiale. La nuova annata prenderà il via nel cuore della notte italiana con le prime due sessioni didel Gran Premio d’, appuntamento che tradizionalmente dà il via alla stagione del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Il venerdì sullo splendido tracciato di Phillip Island scatterà alle ore 01.20 italiane con le prime(durata 45 minuti), quindi alle ore 06.00 si tornerà subito in pista per la seconda sessione di(durata 45 minuti). 90 minuti complessivi che ci permetteranno subito di capire quale sarà la moto che avrà approcciato meglio al nuovo campionato e al particolare tracciatono, che unisce ...