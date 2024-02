Calendario F1 oggi in tv | orari Test Sakhir | programma 22 febbraio | dove vederli in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prosegue la pre-season della Formula Uno quest’con la seconda e penultima giornata deicollettivi ufficiali sul circuito diin preparazione del Mondiale 2024. In Bahrein, sulla stessa pista che ospiterà dal 29al 2 marzo il primo round del campionato, va avanti ildi lavoro dei vari team per raccogliere dati preziosi sulle nuove macchine. Il day-1 ha proposto uno scenario simile a quello della passata stagione, con una Red Bull decisamente superiore alla concorrenza (tra le mani di Max Verstappen) e poi grande equilibrio nella lotta tra Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin per il ruolo di seconda forza in campo. Passo avanti abbastanza evidente da parte della Racing Bulls (ex AlphaTauri), anche grazie ad alcune componenti simili alla RB19 che ha dominato il ...