Calenda e Conte uniti contro Salvini | in ballo la mozione di sfiducia

"No alla sfiducia a Salvini". FdI-FI fanno quadrato attorno al leader leghista: Mozione di sfiducia annunciata da Calenda e appoggiata da Pd e M5S, no secco e chiaro dagli alleati della Lega ... affaritaliani

Calenda convince Conte e Schlein. "Mozione di sfiducia per Matteo Salvini": Le opposizioni chiedono le dimissioni del vicepremier per non aver preso le distanze da Putin in seguito alla morte di Navalny e per il legame con la Russia ... affaritaliani

Zingaretti: “Tra Pd e 5S siamo in una fase nuova. Questa destra è dannosa”: Con chi ce l’ha: Calenda Conte «Il fatto è che la destra litiga ma resta unita, il nostro campo per avere visibilità si frantuma. Serve un salto di qualità verso la riscoperta di un “noi” nelle ... repubblica