Calderoli Lega avvisa FdI | “Sul terzo mandato ci ascolti | altrimenti…”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilcontinua a tenere banco in politica.in un’intervista a ‘La Repubblica’: “Chiediamo a FdI di ascoltarci.”. E’ sempre alta tensione trae FdI sul. Da via Bellerio non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro e si spinge per avere il sì degli altri partiti della coalizione. Per il momento i meloniani, però, non aprono alla possibilità e questo sta portando ad un duro scontro nel centrodestra. Il ministroFdI sul– Notizie.com – © AnsaSull’argomento interviene anche Robertoai microfoni de La Repubblica. Il ministro degli affari regionali dà una specie di ultimatum al partito di ...

Autonomia - il primo via libera al ddl Calderoli. La Lega esulta - AGI - La Lega esulta per il primo via libera all' Autonomia differenziata. L'Aula del Senato - presidente di turno il leghista Gian Marco Centinaio - approva il disegno ... (agi)

Autonomia - il primo via libera al ddl Calderoli. La Lega esulta - AGI - La Lega esulta per il primo via libera all' Autonomia differenziata. L'Aula del Senato - presidente di turno il leghista Gian Marco Centinaio - approva il disegno ... (agi)

Elezioni - nuove regole per amministrative ed europee. Calderoli : “Battaglia storica per la Lega” - Il Consiglio dei Ministri, in una recente seduta, ha apportato modifiche significative alle regole che governano le Elezioni amministrative ed europee in Italia. Tra le ... (thesocialpost)

L'ultimatum di Calderoli sul terzo mandato: "Non può esserci il limite. O facciamo come il M5s": "Fratelli d'Italia ci ascolti o proporremo due mandati anche per i parlamentari", dice il ministro leghista per gli Affari regionali. Il braccio di ferro sul terzo mandato non riguarda solo Luca Zaia ... ilfoglio

La Lega non cede, si va alla conta. Meloni-Salvini sale la tensione: Il Carroccio ritira l'emendamento sui sindaci, ma non quello sui governatori. Meloni (e Tajani) infastidita si concentra sul fronte estero e pensa di volare a Kiev con Von Der Leyen ... msn

Terzo mandato per i sindaci, la Lega ritira l'emendamento. Resta il nodo per le Regioni: Il passo indietro del Carroccio è arrivato dopo il parere contrario espresso dal governo, che invece si è rimesso alla Commissione sul terzo mandato per i governatori. Salvini assicura: "Andiamo avant ... ilgiornale