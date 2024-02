Calcio Uisp a 7 | l' Avosa torna a dire la sua | Ardovino da poker

Calcio Uisp a 7: Alinò, Gira e Avosa, il terzetto delle meraviglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Spezia, 22 febbraio 2024 – Peril momento è buono e approfittando del riposo della Gira Of Chelli,almeno al secondo posto, dopo una prima lunga fase da leader. Davanti, anche dopo la quarta di ritorno del campionato calcistico a 7 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra, c'è sempre la Locanda Alinò, mentre il super bomber del Girone 1 èdel Ristorante Pin Bon con 4 gol. Anche il Levanto non resiste alla forza del Realchiappa Progetto Appalti, che così mantiene un punto di vantaggio sulla seconda del Girone 2, il Real Dlf Pizzeria Chiara. Cantoni show per il Ccr Muggiano/Of Chelli che strapazza il Delta del Caprio e rimane ad un punto dal Sarzanello, di riposo in questo turno, mentre il Monti, in questo Girone 3, incespica nell'Anglotech e perde terreno. Sesta Godano in ascesa ...