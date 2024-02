Calcio Terza | la Coppa al Terricciola

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pisa 22 febbraio 2024 –– Ilsi aggiudica laProvinciale diCategoria. Al ‘Marconcini’ di Pontedera la finale contro il Porta a Lucca termina 4 – 1 con ila segno con una doppietta di Bertini e con le reti di Vannucci e Villa. Una bella vittoria dunque per la società giunta a questa finale dopo i pareggi contro Montefoscoli e Romaiano e la vittoria per 6 – 0 contro il Montopoli nel girone di qualificazione, poi il successo 3 – 0 sul Perignano a quarti di finale, e la vittoria 3 – 1 contro il Casteldebosco nella semifinale. La squadra di mister Perugi si conferma dunque grande protagonista in questa stagione, dato che anche in campionato è prima in classifica nel girone A con quarantasei punti in diciassette gare. Nell’ultimo turno la squadra ha vinto 1 – 3 a Montefoscoli con i gol di ...

