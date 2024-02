Calcio Serie D La Pianese mette nel mirino il Ghiviborgo Kouko assente | Gagliardi è da valutare

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prosegue la preparazione dellacapolista, impegnata domenica nella trasferta sul campo del. Il pareggio con il Trestina ha lasciato l’amaro in bocca ai bianconeri che avevano già assaporato il gusto della vittoria, ma si sono fatti riprendere proprio all’ultimo. I tre punti avrebbero portato a +6 il vantaggio su Livorno, Grosseto e Follonica Gavorrano, ai nastri di partenza le squadre più accreditate al salto di categoria. Domenica, quindi, le zebrette dovrannorcela tutta per tornare al successo, per quanto l’avversario sia di tutto rispetto. La squadra dell’ex Siena Nico Lelli è un di quelle che mister Prosperi ha più apprezzato nel girone di andata. Il tecnico, domenica, dovrà rinunciare ancora allo squalificato. Saranno invece dale condizioni di ...

