Calcio Seconda Categoria | il racconto della 20^ giornata dei gironi C e F

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Ostraprova la fuga, l’Avis Arcevia scavalca al terzo posto il Corinaldo, fermato sull’1-1 dal Rosora Angeli. Il Monsano vince il derby con l’Aurora Jesi, il Cupramontana si conferma corazzata in casa VALLESINA, 21 febbraio 2024 – Abbiamo il primo tentativo di fuga in. Alla 20^, infatti, nel girone C l’Ostra, vincendo 3-0 contro la Leonessa Montoro, si è portata a +4 dall’Argignano, fermato sul 2-2 in casa del Palombina Vecchia. C’è stato anche, inoltre, un avvicendamento in zona play-off: il Corinaldo non va oltre l’1-1 sul campo del Rosora Angeli e si vede sorpassato dall’Avis Arcevia, che ha vinto 1-0 sul Trecastelli ottenendo la quarta vittoria di fila. Il Monsano, inoltre, vince il derby contro l’Aurora Jesi e si avvicina a -3 dai play-off, approfittando ...