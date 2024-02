Calcio | Nazionale donne Soncin Irlanda test di alto livello

Calcio: Nazionale donne. Gama all'ultima in azzurro 'Mi godo il momento'

Lo definisce “viaggio straordinario” in un lungo e commovente post su Instagram. Per Sara Gama , il suo viaggio nella Nazionale italiana di calcio femminile è stato ... (dilei)

Venerdì 23, per l’amichevole contro l’Irlanda, la capitana delle Azzurre di calcio scenderà in campo per la sua ultima partita. Sara Gama lascia la Nazionale dopo quasi ... (iodonna)

Italia femminile, l'ultima di Sara Gama contro l'Irlanda: «Momento speciale». Soncin: «Alto carico emotivo»: «Adesso c'è questa decisione per la nazionale, del resto ne parliamo un'altra volta. Ragiono su tante cose ma vivo alla giornata». E infine l'augurio per il futuro: «Quello che mi auguro e che si ... ilmessaggero

Calcio: Nazionale donne. Gama all'ultima in azzurro "Mi godo il momento": Per la giocatrice azzurra sarà l'ultima in Nazionale: "E' tutto molto normale, sono giorni in cui ci sono un po' di cose da organizzare ma stiamo portando avanti la preparazione per giocarci questa ... sport.tiscali