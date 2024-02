Calcio, le sfide dalla A alla C delle squadre toscane e umbre e dello Spezia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 agosto 2024 – Eccoci a un nuovo turno dei campionatiSerie ASerie C con ledel fine settimana“nostre”, ovvero, della. SERIE A Sassuolo-Empoli (sabato 24 febbraio, ore 15) Fiorentina-Lazio (lunedì 26 febbraio, ore 20.45) SERIE B Pisa-Venezia (sabato 24 febbraio, ore 16.15) Ternana-Lecco (sabato 24 febbraio, ore 16.15) Modena-(sabato 24 febbraio, ore 16.15) SERIE C (Girone B) Pontedera-Torres (23 febbraio, ore 20.45) Spal-Arezzo (23 febbraio, ore 20.45) Pescara-Lucchese (sabato 24 febbraio, ore 16.15) Olbia-Gubbio (domenica 25 febbraio, ore 14) Perugia-Juventus Next Generation (domenica ...

