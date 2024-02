Calcio Juniores Regionale e Provinciale | risultati e marcatori delle sfide tra il 17 e il 18 febbraio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Vincono Marina, Fabriano Cerreto, Jesina, Portuali Dorica, Senigallia(A e B), Le Torri Castelplanio, Aurora Jesi e Junior Jesina VALLESINA, 222024 – Proseguono senza sosta i campionatia livello. Nello scorso fine settimana tra il 17 e il 18, infatti, le nostre squadre U19 sono scese in campo e non sono mancati i gol, soprattutto a livello. Andiamo a vedere quello che è successo.A livello, siamo giunti alla 22^ giornata. Nel girone A, il Marina ha battuto 1-0 il Lunano grazie alla rete di Natali, ma rimane a -8 dalla vetta, poiché il Montecchio Gallo ha vinto 1-5 in casa del Valfoglia. Pareggia la Castelfrettese per ...