Calcio | il Milan perde 3-2 a Renns ma passa il turno

Europa League, Milan perde 3-2 col Rennes ma è agli ottavi. Ora Roma-Feyenoord: 1-1. LIVE

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (askanews) – Illa gara di ritorno degli spareggi di Europa League, ma grazie al 3-0 dell’andata approda agli ottavi. Protagonista della sfida è Bourigeaud, autore di una tripletta (due su rigore) per il Rennes. Per i rossoneri il momentaneo pareggio è firmato prima da Jovic e poi da Leao con una grande azione personale. Domani, nel sorteggio di Nyon (alle 12) i rossoneri scopriranno il nome della loro avversaria. Il sorteggio determinerà l’avversaria delagli ottavi. I rossoneri saranno inseriti in seconda fascia e potranno pescare una squadra di prima fascia tra: Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal, West Ham. L'articolo proviene da Ildenaro.it.