(Di giovedì 22 febbraio 2024) Barcellona, 22 feb. (Adnkronos) – Il calciatore brasilianoè statoe seiperdalla sezione 12 del tribunale di Barcellona, ??composta da tre magistrati. Il giocatore, ex Barcellona e Juventus tra le altre, insieme al suo avvocato, Inés Guardiola, al pubblico ministero, Elisabet Jiménez, e all’accusa, Ester García, hanno appreso questa mattina in prima persona la sentenza, secondo quanto riportano i media spagnoli. Il processo si è concluso il 7 febbraio, dopo tre lunghe udienze, e 15 giorni dopo è arrivata la decisione dei giudici.I fatti, a cui si riferisce la sentenza, sono avvenuti in uno stand della discoteca Sutton di Barcellona, ??la notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022. ...

Serie A : Danilo : “Ogni incontro con Guardiola era una lezione universitaria di calcio” - 2024-02-15 22:49:01 Il web è in trepidazione: Mops forse Danilo non è il giocatore con la memoria più bella nella memoria dei tifosi del Real Madrid dopo il suo ... (justcalcio)

Ultime notizie Calcio Estero : protocollo anti suicidio per Dani Alves - Tutte le Ultime notizie più import anti del giorno nel Calcio Estero , aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Incubo Dani Alves : attivato il ... (calcionews24)

Calcio : Dani Alves condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale - Barcellona, 22 feb. (Adnkronos) - Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale dalla sezione 12 del tribunale ... (liberoquotidiano)

Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere per stupro: Dani Alves è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere, per stupro. Per l'ex calciatore del Barcellona e della Juventus, accusato di aver aggredito sessualmente una ragazza di 23 anni nel bagno ... ansa

Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale: I legali di Dani Alves avevano invece chiesto l'assoluzione o, se ritenuto colpevole, una condanna a un anno più un risarcimento di 50.000 euro per la vittima. Alves è in prigione da quando è stato ... gazzetta

Dani Alves condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale: Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato condannato a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale dalla sezione 12 del tribunale di Barcellona, composta da tre magistrati. Il giocatore, ex ... huffingtonpost