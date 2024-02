Calcio | addio ad Artur Jorge | trascinò il Porto al trionfo in Coppa dei Campioni

Porte girevoli brasiliane: Igor al passo d'addio, Arthur vicinissimo alla Fiorentina. Le prossime amichevoli alzano il livello

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È morto, guidò ilalinnel 1987. Aveva 78 anni, è stato capocannoniere con il Benfica e poi protagonista come allenatore di, Psg e nazionaleghese. È morto dopo una lunga malattia. L'articolo proviene da The Social Post.

Obiettivo sfumato sul mercato per il Milan . Tomiyasu ha trovato l’accordo con l’Arsenal: sarà rinnovo con i Gunners Niente da fare per il Milan . Si allontana ... (dailymilan)

Il Calcio italiano deve fare ancora una volta i conti con un lutto piuttosto pesante. I tifosi sono tristi per l’ addio allo storico presidente del club La ... (rompipallone)

Roma-Feyenoord, cercasi Lukaku e Dybala al top: con loro De Rossi punta alla svolta definitiva: Troppo fragile Paulo, troppo spremuto Romelu specialmente in un momento, quello poi coinciso col doloroso addio a Mourinho, in cui tutta la squadra ha fatto una fatica tremenda a esprimersi e in cui ... eurosport

Roseto. Addio a Luigi(Gigino) Brandimarte, stella del calcio rosetano. Aveva 83 anni: (wn24)-Roseto – “Un’altra stella del calcio rosetano brilla in cielo. Buon viaggio Gigino. BRANDIMARTE LUIGI”. Scrive così sui social, Camillo Cerasi, Presidente dell’ASD Roseto e organizzatore del ... wallnews24

Piace al Napoli, ma Scalvini non programma l'addio all'Atalanta: "Ho appena rinnovato": Il giovane difensore dell'Atalanta, Giorgio Scalvini, è intervenuto a Tuttosport per parlare del suo recente rinnovo di contratto fino al 2028 ... tuttonapoli